Автоэксперты назвали причины падения цен на китайские машины: временное явление

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Китайские автопроизводители активно снижают цены на свои седаны и кроссоверы на фоне укрепления рубля. Этот тренд стал заметен в ноябре текущего года, особенно выделяется снижение стоимости моделей Chery, таких как Tiggo 8 Pro и Arrizo 8. Компании Haval, Changan, Geely, JAC и другие также присоединились к снижению цен на свои автомобили.

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Эксперты указывают на несколько факторов, влияющих на данную динамику: укрепление рубля, повышение конкуренции в сегменте от 2-2,5 млн рублей и рискованная стратегия китайских компаний, вложившихся в российский авторынок при нестабильном курсе рубля и санкциях, считаются ключевыми. Специалисты прогнозируют, что увеличение доли китайских автомобилей на рынке России может привести к дополнительному снижению цен в будущем, вызванному возможным переизбытком предложения.

Однако некоторые эксперты сомневаются в долгосрочности данного тренда, отмечая, что уже с начала 2023 года цены на автомобили в России выросли на 18%, и подчеркивают, что снижение цен китайских автомобилей может быть временным явлением. Кроме того, предполагается, что поддержание скидок будет ограничено до конца января, после чего ожидается повышение ключевой ставки и удорожание кредитов, сообщает "Газета.Ru".

Эксперты также указывают на стратегии китайских компаний, предлагающих скидки и кредитные программы, чтобы стимулировать спрос в условиях снижения доходов населения. Однако, несмотря на текущий тренд, многие оценивают его как краткосрочное явление, и предупреждают о возможном усилении конкуренции между китайскими брендами на рынке России в будущем.