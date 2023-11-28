Lada Vesta подорожает: всё из-за подогрева руля

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Седаны Lada Vesta NG с подогревом руля подорожали на 13 тысяч рублей в конце ноября. Теперь стандартный седан Enjoy оценивается в 1 656 900 рублей, а за кросс-версию придется выложить 1 801 900 рублей. Топовая версия Vesta NG Techno стоит 1 798 900 и 1 913 900 рублей соответственно.

Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

В начале ноября цены на небазовые Vesta NG уже повышались на 83-91 тысячу рублей. Подобное увеличение произошло и в начале октября, когда флагманские модели подорожали на 80-118 тысяч рублей. Начальная цена на модель с 8-клапанным двигателем осталась прежней — от 1 239 900 рублей, сообщает Motor.

В сентябре седан Enjoy с 16-клапанным двигателем стоил от 1 462 000 рублей, а самая оснащенная версия Techno была доступна за 1 584 900 рублей. Таким образом, за два месяца цены выросли на 195-214 тысяч рублей или 13,3-13,5 процента. Ожидается следующая волна увеличения цен в 2024 году, затрагивая все модификации, включая базовые.

АвтоВАЗ вынужден был скорректировать план продаж на 2023 год на 10 процентов из-за американских санкций. Предполагается, что ограничения сказались на производстве Vesta NG, в то время как конвейер Lada Granta работает практически на полную мощность.

Ранее сообщалось, что россияне скоро лишатся самого дешевого автомобиля на рынке.