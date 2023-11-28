Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Су-57 получил рой мини-беспилотников для прорыва ПВО Украины
Литва не планирует повторять действия Финляндии и закрывать пункты пропуска с Россией
Климатолог Карнаухов назвал возможным превращение Земли в подобие Венеры
Россиянке, устроившей дебош и пристававшей к соседу на борту самолёта из Анталии, стыдно за своё поведение
Омбудсмен Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"
Стилист о признании Орнеллы Мути в любви к Ульяне Сергеенко: за границей нас знают и носят
Китайский инженер создал систему ПВО для охоты за комарами
В Константиновке ВСУ сжигают побратимов в крематории: кругом жуткий запах
Мать выброшенной в окно школьницы рассказала, что у обидчика не было злого умысла

Lada Vesta подорожает: всё из-за подогрева руля

1:58
Авто

Седаны Lada Vesta NG с подогревом руля подорожали на 13 тысяч рублей в конце ноября. Теперь стандартный седан Enjoy оценивается в 1 656 900 рублей, а за кросс-версию придется выложить 1 801 900 рублей. Топовая версия Vesta NG Techno стоит 1 798 900 и 1 913 900 рублей соответственно.

Lada Vesta подорожает: всё из-за подогрева руля
Фото: 5koleso .ru/articles/novosti/svetodiodnye-fary-almaznye-diski-i-falshivyj-vyhlop-chem-obnovlennaya-lada-vesta-ng-otlichaetsya-ot-predshestvenniczy/

В начале ноября цены на небазовые Vesta NG уже повышались на 83-91 тысячу рублей. Подобное увеличение произошло и в начале октября, когда флагманские модели подорожали на 80-118 тысяч рублей. Начальная цена на модель с 8-клапанным двигателем осталась прежней — от 1 239 900 рублей, сообщает Motor.

В сентябре седан Enjoy с 16-клапанным двигателем стоил от 1 462 000 рублей, а самая оснащенная версия Techno была доступна за 1 584 900 рублей. Таким образом, за два месяца цены выросли на 195-214 тысяч рублей или 13,3-13,5 процента. Ожидается следующая волна увеличения цен в 2024 году, затрагивая все модификации, включая базовые.

АвтоВАЗ вынужден был скорректировать план продаж на 2023 год на 10 процентов из-за американских санкций. Предполагается, что ограничения сказались на производстве Vesta NG, в то время как конвейер Lada Granta работает практически на полную мощность.

Ранее сообщалось, что россияне скоро лишатся самого дешевого автомобиля на рынке.

Новая Лада Веста NG – хуже старой или лучше? / Lada Vesta тест и обзор
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Филипп Киркоров сделал предложение руки и сердца продюсеру Татьяне Тур

На кинопремьере фильма "Теща" в кинотеатре "Каро Октябрь" собрались звезды и знаменитости, чтобы насладиться ожидаемым событием сезона.

Филипп Киркоров предложил продюсеру Татьяне Тур выйти за него замуж
Подпольщик сообщил о ракетном ударе по авиазаводу в Киеве, где производят БПЛА
Российские ракеты ударили по стратегическому авиазаводу в Киеве
Россиян предупредили о шторме в 15 регионах страны
Владимир Пресняков заявил, что уехавший в США Никита боится быть "внуком Пугачёвой"
Путин назвал главную цель русского мира — его воссоединение Любовь Степушова Скорейшая победа России стала залогом выживания украинцев Виктор Пахомов Сербской православной церкви в Хорватии грозит банкротство Михаил Плисюк
Мария Захарова назвала успех песни Кати Лель "Мой мармеладный" пощёчиной Западу
Роналду удивил фанатов: футболист попросил судью не назначать пенальти
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Бойкот олигархов: почему Рублёвка отказывается приглашать Максима Галкина*
Последние материалы
Литва не планирует повторять действия Финляндии и закрывать пункты пропуска с Россией
Климатолог Карнаухов назвал возможным превращение Земли в подобие Венеры
Россиянке, устроившей дебош и пристававшей к соседу на борту самолёта из Анталии, стыдно за своё поведение
Омбудсмен Волынец попросила Роскомнадзор проверить сериал "Слово пацана"
Эксперт: "Выбрать подарок коллеге на Новый год можно по датам рождения"
Стилист о признании Орнеллы Мути в любви к Ульяне Сергеенко: за границей нас знают и носят
Китайский инженер создал систему ПВО для охоты за комарами
В Константиновке ВСУ сжигают побратимов в крематории: кругом жуткий запах
Lada Vesta подорожает: всё из-за подогрева руля
Мать выброшенной в окно школьницы рассказала, что у обидчика не было злого умысла
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников