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Эксперты рассказали, как правильно водить автомобиль в снегопад

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Авто

Снежные заносы и ледяные дожди принесли сложности для водителей в столичном регионе и других областях России. Мощный снегопад, по данным "Фобоса", стал рекордным за последние 40 лет, вызывая проблемы автомобилистам.

Эксперты рассказали, как правильно водить автомобиль в снегопад
Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

Подготовка к зимним условиям, правильное использование аксессуаров и техника вождения в снегопад и на обледенелых дорогах становятся ключевыми.

Эксперты рекомендуют правильное использование инструментов для удаления снега с автомобиля, особое внимание к тормозам и дистанции, а также осторожность при преодолении снежных преград.

3 главные особенности управления автомобилем зимой.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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