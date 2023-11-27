Снежные заносы и ледяные дожди принесли сложности для водителей в столичном регионе и других областях России. Мощный снегопад, по данным "Фобоса", стал рекордным за последние 40 лет, вызывая проблемы автомобилистам.
Подготовка к зимним условиям, правильное использование аксессуаров и техника вождения в снегопад и на обледенелых дорогах становятся ключевыми.
Эксперты рекомендуют правильное использование инструментов для удаления снега с автомобиля, особое внимание к тормозам и дистанции, а также осторожность при преодолении снежных преград.
Внук Аллы Пугачёвой осенью прошлого года переехал в США, оставив свою музыкальную карьеру в России.