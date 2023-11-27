Эксперты рассказали, как правильно водить автомобиль в снегопад

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Снежные заносы и ледяные дожди принесли сложности для водителей в столичном регионе и других областях России. Мощный снегопад, по данным "Фобоса", стал рекордным за последние 40 лет, вызывая проблемы автомобилистам.

Фото: openverse by Petr Magera is licensed under CC BY 2.0

Подготовка к зимним условиям, правильное использование аксессуаров и техника вождения в снегопад и на обледенелых дорогах становятся ключевыми.

Эксперты рекомендуют правильное использование инструментов для удаления снега с автомобиля, особое внимание к тормозам и дистанции, а также осторожность при преодолении снежных преград.

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