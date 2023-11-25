В ГИБДД сказали скорость, на которой автомобиль становится невидимым для камер

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Ничто не привлекает граждан России так сильно, как творческий обход законов и правил. По обсуждениям на специализированных форумах, водители часто задают себе вопрос: как устроены дорожные камеры и существуют ли технические ограничения на их способность регистрировать нарушения, такие как превышение скорости.

Фото: openverse.org by thisisbossi is licensed under CC BY-SA 2.0.

Существует утверждение о наличии общей системы камер ГИБДД, известной как "Паутина", и рассказы о специалистах, проверяющих каждый снимок и принимающих решения. Однако отсутствие конкретных данных порождает множество мифов, которые циркулируют среди водителей и блогеров.

Одной из самых обсуждаемых тем в этом контексте являются технические характеристики самих камер. Места установки камер известны, но вопрос о том, как именно работает каждый комплекс и, более интересно, можно ли его обойти, остается открытым. Например, существует мнение, что при сильном превышении скорости комплекс не сможет сделать качественное фото, подтверждающее нарушение, сообщает njcar.ru.

И как оказалось, это не шутка. Представитель ГИБДД поделился информацией о том, на какой скорости автомобиль становится невидимым для дорожных камер. Дело в том, что максимальная скорость, на которой фиксируются нарушения, указана в требованиях к техническим характеристикам самих устройств. Например, для устаревших камер, которые практически исчезли с дорог, этот порог составляет 250 км/ч, а для новых устройств его увеличили до 350 км/ч.

Это не опровергает, а, наоборот, подтверждает миф: камеры могут не засечь нарушения, если скорость очень высока. Тем не менее, для подавляющего большинства автопарка в России достижение таких скоростей абсолютно нереально.