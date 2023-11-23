Автоэксперт Мартыненко назвал 3 правила, которые спасут от аварии

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Начало зимы – период, когда автомобилистам следует быть особенно бдительными. В этот сезон важно адаптировать свой стиль вождения, соблюдая правила безопасности на скользком покрытии. Автоэксперт и руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко делился советами о безопасном вождении в условиях гололеда и снегопада.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Очистка зеркал и дворников

В период интенсивных снегопадов часто возникает проблема образования льда на лобовом стекле, что затрудняет обзор и может привести к авариям. Мартыненко рекомендует остановиться и тщательно почистить стекла и зеркала. Он подчеркнул, что в случае обледенения дворников необходимо прекратить движение, освободить их от льда, а также почистить лобовое стекло. Эту процедуру следует повторять, так как наледь ухудшает видимость, а слепые зоны и необогреваемые боковые зеркала могут усугубить ситуацию.

Умеренные маневры

На дорогах, покрытых снегом, а также во время снегопадов, важно избегать резких движений. Мартыненко напоминает, что шины с шипами и липучкой плохо сцепляются с дорогой в зимний период. Важно управлять автомобилем аккуратно, избегая резкого ускорения и торможения. Регулярная проверка зеркал заднего вида, особенно важна в условиях неблагоприятной погоды, и минимизация перестроек между полосами также являются важными мерами предосторожности, сообщает "Радио-1".

Подготовка автомобиля

Помимо замены летних шин на зимние, необходимо оснастить автомобиль средствами для чрезвычайных ситуаций. Эксперт рекомендует иметь при себе запасную "незамерзайку", щётку и скребок. Также важно регулярно проверять работоспособность всех систем в автомобиле. Мартыненко подчеркивает важность услуги "продувка замков, дверных проёмов" на автомойке, особенно при резких перепадах температуры, чтобы избежать примерзания дверей. Также необходимо обращать внимание на смазывание дверей и замков специальными средствами, а также регулярно проверять работу системы отопления, поскольку отсутствие этой проверки может привести к плохой видимости на дороге из-за плохого прогрева стекол.