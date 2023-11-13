Tesla сможет штрафовать владельцев Cybertruck за перепродажу автомобиля

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Владельцам электрических пикапов Tesla Cybertruck теперь запрещено осуществлять их продажу в течение первого года после приобретения, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Business Insider.

Фото: Openverse by u/Kruzat is licensed under CC BY-SA 4.0

По новой редакции пользовательского соглашения, опубликованной на сайте Tesla, покупатели Cybertruck обязуются воздерживаться от перепродажи автомобилей в течение года с момента покупки.

Нарушение этого условия может привести к требованию компанией Tesla уплаты $50 тыс. штрафа через суд или полной конфискации прибыли от сделки. Кроме того, нарушители могут быть внесены в черный список, лишаясь возможности приобрести автомобили Tesla в будущем.

Продажа Cybertruck возможна только в случае непредвиденных обстоятельств. В таком случае необходимо уведомить Tesla, которая имеет право первоочередной покупки автомобиля по первоначальной цене с вычетом 25 центов за каждую пройденную милю и компенсации за износ. Если Tesla не заинтересована в покупке, владелец может получить разрешение на продажу Cybertruck на вторичном рынке.

Изначально сообщалось, что стоимость Cybertruck начнется от $39,9 тыс. Согласно данным издания, начало продаж пикапов запланировано на 30 ноября текущего года.