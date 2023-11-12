Глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о начале производства легкосплавных автомобилей Aurus Senat в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).
Этот шаг предполагает выпуск не только седана Senat, но и внедорожника Komendant. Инициатива реализуется на производственной площадке в Абу-Даби, однако детали партнерства Мантуров не раскрыл. Об этом сообщает РБК.
Министр также сообщил о планах открытия салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus в ОАЭ. По его словам, рассматриваются возможности поставок этих роскошных автомобилей в другие страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. ОАЭ призваны стать центром для распространения Aurus в этом регионе.
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