Производство Aurus Senat стартовало в ОАЭ

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Глава Минпромторга России, Денис Мантуров, объявил о начале производства легкосплавных автомобилей Aurus Senat в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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Этот шаг предполагает выпуск не только седана Senat, но и внедорожника Komendant. Инициатива реализуется на производственной площадке в Абу-Даби, однако детали партнерства Мантуров не раскрыл. Об этом сообщает РБК.

Министр также сообщил о планах открытия салона по продаже и кастомизации автомобилей Aurus в ОАЭ. По его словам, рассматриваются возможности поставок этих роскошных автомобилей в другие страны Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию. ОАЭ призваны стать центром для распространения Aurus в этом регионе.

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