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АвтоВАЗ прекращает выпуск Lada Granta в самой доступной комплектации

1:35
Авто

Компания АвтоВАЗ внесла изменения в прайс-листы на автомобили семейства Lada Granta, и в результате самая доступная версия универсала теперь больше не предлагается за 720 000 рублей.

АвтоВАЗ прекращает выпуск Lada Granta в самой доступной комплектации
Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Согласно информации от представителей АвтоВАЗа, простые универсалы не выпускались с конца прошлого года, и как только последний автомобиль был продан, этот вариант был исключен из линейки. При этом, универсал-кросс остается в продаже всегда. Это решение связано с низким спросом на данную модификацию.

На данный момент Lada Granta в кузове седан является самым доступным новым автомобилем на российском рынке, с начальной ценой от 699 900 рублей. Лифтбек предлагается за 40 тысяч рублей дороже, а хэтчбек можно приобрести начиная с 778 500 рублей. Универсал, который больше не производится, ранее был доступен от 719 300 рублей. Версия Lada Granta Cross начинается с цены 945 900 рублей.

Все версии Lada Granta оснащены двигателем объемом 1,6 литра с мощностью 90 лошадиных сил и 8 клапанами, а также имеют аналогичный 1,6-литровый двигатель с 106 лошадиными силами и 16 клапанами. Оба мотора сопряжены с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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Сравниваем все комплектации и цены Lada Granta!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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