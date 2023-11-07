АвтоВАЗ прекращает выпуск Lada Granta в самой доступной комплектации

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Компания АвтоВАЗ внесла изменения в прайс-листы на автомобили семейства Lada Granta, и в результате самая доступная версия универсала теперь больше не предлагается за 720 000 рублей.

Фото: openverse by crash71100 is licensed under CC0 1.0.

Согласно информации от представителей АвтоВАЗа, простые универсалы не выпускались с конца прошлого года, и как только последний автомобиль был продан, этот вариант был исключен из линейки. При этом, универсал-кросс остается в продаже всегда. Это решение связано с низким спросом на данную модификацию.

На данный момент Lada Granta в кузове седан является самым доступным новым автомобилем на российском рынке, с начальной ценой от 699 900 рублей. Лифтбек предлагается за 40 тысяч рублей дороже, а хэтчбек можно приобрести начиная с 778 500 рублей. Универсал, который больше не производится, ранее был доступен от 719 300 рублей. Версия Lada Granta Cross начинается с цены 945 900 рублей.

Все версии Lada Granta оснащены двигателем объемом 1,6 литра с мощностью 90 лошадиных сил и 8 клапанами, а также имеют аналогичный 1,6-литровый двигатель с 106 лошадиными силами и 16 клапанами. Оба мотора сопряжены с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

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