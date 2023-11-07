В ГИБДД рассказали, как избежать штрафов при постановке автомобиля на учет

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При приобретении автомобиля владельцу предоставляется 10 дней для оформления регистрации транспортного средства в ГИБДД. Но что делать, если по каким-то обстоятельствам это не удается сделать в установленный срок? Журналисты узнали у представителя ГИБДД, как можно законно избежать штрафных санкций в подобной ситуации.

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Подробные положения о том, какие обязанности лежат на автовладельце в отношении регистрации или перерегистрации автомобиля, прописаны в статье 8 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации".

В соответствии с этим законом, автовладельцу предоставляется 10 дней на регистрацию автомобиля на свое имя. Обычно этого времени достаточно, чтобы получить необходимые документы у предыдущего владельца (если речь идет о приобретении подержанного автомобиля), уладить вопросы с ОСАГО и диагностической картой (если это требуется), уплатить государственную пошлину и подать соответствующее заявление, сообщает njcar.ru.

Тем не менее, иногда возникают ситуации, когда по разным обстоятельствам регистрация не может быть завершена в установленные сроки, такие как непредвиденная болезнь, неожиданные командировки и другие форс-мажорные события. Что происходит, если вы не успеваете зарегистрировать автомобиль в течение 10 дней? В таком случае могут возникнуть неприятные последствия.

После истечения этого срока, если вы явитесь в ГИБДД, вам может быть выписан штраф в размере от 1500 до 2000 рублей в соответствии со статьей 19.22 Кодекса об административных правонарушениях. Но это еще не все. В течение первых 10 дней с момента заключения договора купли-продажи автомобиля вы можете спокойно управлять своим новым транспортным средством, не опасаясь штрафов. Однако после этого срока, если вас остановит инспектор ГИБДД, вы можете быть оштрафованы за управление незарегистрированным автомобилем в размере от 500 до 800 рублей в соответствии со статьей 12.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Важно отметить, что водитель, который будет повторно пойман за управление незарегистрированным автомобилем, может быть оштрафован в размере 5000 рублей или даже лишен водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

Если у вас нет возможности зарегистрировать автомобиль в установленные сроки, можно попробовать связаться с предыдущим владельцем и попросить переоформить договор купли-продажи с установлением более поздних дат. ГИБДД отметила, что для избежания штрафов важно подать заявление на регистрацию транспортного средства через портал "Госуслуги" в течение первых 10 дней после покупки автомобиля и избегать использования незарегистрированного транспорта на дорогах общего пользования после истечения этого срока.