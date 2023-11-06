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Эксперты назвали самый оптимальный для покупки подержанный автомобиль

1:24
Авто

Самым популярным вариантом для тех, кто ищет автомобиль с пробегом в ценовой категории до 500 тысяч рублей, является Ford Focus. В большинстве случаев такие машины уже проехали более 200 тысяч километров и сменили 5-6 владельцев, сообщают эксперты. Однако отличной альтернативой "Фокусу" может стать Volkswagen Jetta пятого поколения, произведенная в Германии. Эти седаны официально продавались в России до 2010 года, и на вторичном рынке можно легко найти хорошо сохранившиеся экземпляры с менее чем 150 тысяч километров пробега.

Эксперты назвали самый оптимальный для покупки подержанный автомобиль
Фото: Wikipedia by M 93

По мнению экспертов, оптимальным выбором будет версия с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который развивает мощность в 102 лошадиные силы. Опыт показывает, что это надежный и простой мотор, способный пройти до полумиллиона километров без необходимости капитального ремонта.

Трансмиссия также не менее надежна. При своевременном обслуживании классической четырехступенчатой "автоматической" коробки передач хватит как минимум на 300 тысяч километров, а "механическая" коробка передач даже более долговечна. Кроме того, "пятая" Volkswagen Jetta обладает крепкой подвеской и отличной защитой от коррозии для кузова.

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Ford Focus 2. Сложно найти и невозможно забыть | Подержанные автомобили
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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