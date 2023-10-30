В Санкт-Петербурге завод Hyundai продлил режим простоя до конца ноября

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В Санкт-Петербургском центре занятости населения появилась информация о том, что компания Hyundai, корейский производитель автомобилей, принял решение продлить режим простоя на своем заводе в городе до 30 ноября 2023 года. Эту информацию распространило агентство ТАСС.

Фото: Greg Gjerdingen https://www.flickr.com/photos/greggjerdingen/46079240004/

Отмечается, что режим простоя на предприятии будет действовать с 1 по 30 ноября, и в это время около половины персонала завода, что составляет 534 человека, будет находиться в отпуске.

Ранее вице-премьер Российской Федерации, глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров объявил, что завод Hyundai в Санкт-Петербурге будет приобретен российской компанией, и в сделку будет включена опция обратного выкупа.

Вице-премьер отметил, что Hyundai собирается продать завод, предоставив возможность его обратного выкупа, однако эта опция будет действительна в течение двух лет, согласно указу президента.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге начал свою деятельность в 2010 году и имеет производственные мощности, позволяющие выпускать до 200 тысяч автомобилей в год. До временной остановки производства в марте 2022 года на этом предприятии производились такие автомобили, как Hyundai Creta, Solaris, а также Kia Rio и Rio X-Line.