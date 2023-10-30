Эксперт "За рулем" назвал лучшие авто от 2,5 млн

С января по август по схеме параллельного импорта в Россию поступило примерно 68 тысяч автомобилей. За тот же период было продано почти 607 тысяч новых машин. Это означает, что доля параллельного импорта в общем объеме составила около 11%. Однако в августе этого года параллельный импорт столкнулся с серьезными ограничениями, включая повышенные тарифы на утилизационный сбор для автомобилей, ввозимых юридическими лицами.
С начала октября также было введено ограничение, связанное с процедурой оформления. Теперь для ввоза незнакомых моделей необходимо получить Заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), вместо Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Получение ЗОЕТС не требует согласия производителя и сертификационных испытаний.
Хотя серый импорт по-прежнему существует и позволяет приобрести автомобили под заказ, его доля на рынке стала невелика и не оказывает значительного влияния.
Что касается параллельного импорта, то в августе было заметно уменьшение поставок из-за повышенных тарифов на утилизационный сбор. Однако некоторые модели, такие как Skoda Kodiaq GT, продолжают поставляться в Россию.
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