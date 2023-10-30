Эксперт "За рулем" назвал лучшие авто от 2,5 млн

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С января по август по схеме параллельного импорта в Россию поступило примерно 68 тысяч автомобилей. За тот же период было продано почти 607 тысяч новых машин. Это означает, что доля параллельного импорта в общем объеме составила около 11%. Однако в августе этого года параллельный импорт столкнулся с серьезными ограничениями, включая повышенные тарифы на утилизационный сбор для автомобилей, ввозимых юридическими лицами.

Фото: openverse by Vauxford is licensed under CC BY-SA 4.0

С начала октября также было введено ограничение, связанное с процедурой оформления. Теперь для ввоза незнакомых моделей необходимо получить Заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС), вместо Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Получение ЗОЕТС не требует согласия производителя и сертификационных испытаний.

Хотя серый импорт по-прежнему существует и позволяет приобрести автомобили под заказ, его доля на рынке стала невелика и не оказывает значительного влияния.

Что касается параллельного импорта, то в августе было заметно уменьшение поставок из-за повышенных тарифов на утилизационный сбор. Однако некоторые модели, такие как Skoda Kodiaq GT, продолжают поставляться в Россию.

Skoda Kodiaq GT отличается от базовой модели купеобразным кузовом, двухлитровыми наддувными моторами и семиступенчатым роботом DSG. Эта комбинация требует бережного обслуживания, включая адаптацию настроек DSG по мере износа сцепления.

отличается от базовой модели купеобразным кузовом, двухлитровыми наддувными моторами и семиступенчатым роботом DSG. Эта комбинация требует бережного обслуживания, включая адаптацию настроек DSG по мере износа сцепления. Infiniti QX55 , полноприводный кросс-купе, также доступен на рынке. Он предлагает турбированный двигатель объемом 2.0 литра и различные версии, но, несмотря на высокую производительность, его сложность может вызвать затруднения в случае ремонта.

, полноприводный кросс-купе, также доступен на рынке. Он предлагает турбированный двигатель объемом 2.0 литра и различные версии, но, несмотря на высокую производительность, его сложность может вызвать затруднения в случае ремонта. Kia Sportage также доступен через параллельный импорт. В России поставляются казахстанские версии этой модели, которые оснащены мотором 2.0 и автоматической коробкой передач. Эти автомобили обычно надежны и могут быть надежным выбором для покупателей.