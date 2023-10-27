Эксперты сделали подробный обзор на новый "Москвич 6"

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Первый "Москвич 6", купленный москвичом Леонидом Беляевым, уже вышел на дороги, и эксперты aif.ru получили возможность провести тест-драйв этой новинки.

Фото: официальный сайт москвич

Автомобиль оборудован резвым двигателем, и при включении поворотника звучит приятный и не раздражающий сигнал. Сразу после старта движения заметна легкость управления, так как "Москвич 6" оснащен электроусилителем руля. При этом уровень информативности немного низковат, но можно переключиться в режим "спорт", чтобы руль стал более надежным и управляемость автомобилем улучшилась. Интерфейс приборной панели четко отображает скорость и обороты, но некоторые символы могли бы быть побольше.

Автомобиль быстро набирает скорость до 60 км/ч, и он комфортно себя чувствует в пределах городских дорог. Однако вне города "Москвич 6" может столкнуться с некоторой сложностью, так как полуторалитровый двигатель на 174 лошадиных силы на высоких оборотах может быть шумноватым, а турбина дает о себе знать. В городском потоке и маневрах "Москвич" проявляет себя наилучшим образом. При этом коробка передач работает беспроблемно, и переключения не заметны. Мы надеемся, что она прослужит долго.

Тормоза на автомобиле хваткие и безопасные, так как они дисковые и вентилируемые. Подвеска позволяет комфортно преодолевать даже значительные ямы, и автомобиль практически не реагирует на неровности дороги. Управляемость "Москвича" неплохая, но на скорости 60 км/ч и выше могут возникнуть небольшие наклоны и покачивания. Несмотря на внешний вид спортивных сидений, боковая поддержка оставляет желать лучшего на поворотах.

Автомобиль обладает неплохой системой "Автохолд", которая позволяет оставаться на месте при остановках на светофорах, и это облегчает управление. Однако шумоизоляция автомобиля может быть лучше, так как на скоростях выше 80 км/ч сложно услышать разговор с пассажирами. Важно также учесть низкое расположение переднего бампера при парковке, чтобы избежать повреждений. Камеры кругового обзора с линиями разметки облегчают парковку, но экран иногда мерцает.

Новый МОСКВИЧ 6 скоро в продаже! Все что известно о седане!