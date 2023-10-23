Новый штраф будут выписывать автомобилистам с приходом холодов

По словам заместителя директора Департамента защиты прав потребителей и повышения качества финансовых услуг Роскачества Игоря Позднякова, с сентября 2023 года езда на летних шинах зимой официально признана нарушением, за которое предусмотрены штрафы, сообщает RT.
Поздняков уточнил, что нарушение подпадает под часть 1 статьи 12.5 КОАП, и физическим лицам за это правонарушение может грозить административный штраф. Штраф установлен в размере 500 рублей.
Он подчеркнул, что целесообразно переходить на зимние шины, когда среднесуточная температура воздуха колеблется в районе +4-5 градусов по Цельсию. Использование летних шин на холодных или обледенелых дорогах может значительно снизить сцепление с дорогой, что делает вождение опасным даже на сухом покрытии.
Поздняков также предложил автомобилистам перейти на "незамерзающую" жидкость для омывания лобового стекла и следить за тем, чтобы их колеса были должным образом сбалансированы.
21 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рекомендовал жителям Москвы также перейти на зимнюю резину.
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