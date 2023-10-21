В Китае тестируют новый универсал Lada Vesta SW Cross

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский универсал Lada Vesta SW Cross был замечен в Китае во время дорожных испытаний, как сообщает портал "Китайские автомобили".

Фото: Openverse

Уточняется, что пока не раскрываются причины присутствия этой машины в Китае. Возможно, тестовая версия Lada Vesta SW Cross оснащена китайской автоматической коробкой передач, и автомобиль проходит процедуры настройки.

На данный момент "АвтоВАЗ" ещё не возобновил производство модели с автоматической коробкой передач. Ранее Lada Vesta использовала вариатор от Jatco и двигатель, разработанный в альянсе Renault-Nissan.

Ранее также стало известно, что правительство впервые после перезапуска производства Lada Vesta оценило уровень локализации этой машины.

По сравнению с показателями до кризиса, количество баллов за выполненные операции снизилось. Седан с механической коробкой передач набрал 3,2 тысячи баллов, что на 135 баллов меньше, чем у модели до кризиса. Универсал потерял 115 баллов, а у Lada Vesta с автоматической коробкой передач уровень локализации снизился на 600-655 баллов, до 1,9 тысячи.

Что лучше: Vesta SW или SW Cross? Отзывы владельцев!