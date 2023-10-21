Если у россиянина есть возможность избежать покупки китайского автомобиля, то стоит воздержаться от этого решения, по меньшей мере, в ближайшие три года, пока не будет накоплен опыт массовой эксплуатации китайских автомобилей в России. Эту рекомендацию дал вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр в беседе с "Газетой.Ru".
Для большинства россиян китайские автомобили — это новшество последних лет, и те, кто приобретает их сегодня, делают это на свой страх и риск, ориентируясь в основном на советы продавцов и рекламу, отметил он.
Автоэксперт назвал следующие причины не покупать китайские автомобили в этом году:
Более того, высокие цены на китайские автомобили в России, которые иногда вдвое превышают цены в Китае, делают ситуацию еще менее привлекательной для потребителей, отметил Хайцеэр.
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