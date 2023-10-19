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В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc

1:57
Авто

Завод в Ворсино, основанный в 2018 году, может похвастаться полным циклом производства смазочных материалов. Компания Top Lubricants, стоящая за заводом, утверждает, что все технологические процессы, включая использование автоматических блендеров и смесителя непрерывного действия, остались неизменными. В состав продукции Lemarc входят исключительно высококачественные базовые масла и современные пакеты присадок.

В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Фото: архив

Роман Корчагин, генеральный директор ООО "Топ смазочные материалы", заявил, что примерно 80% их ассортимента производится из базовых масел третьей группы. Далее он объяснил, что они поддерживают от трех до четырех каналов поставки для каждого компонента. Такой стратегический подход гарантирует, что в случае сбоя в работе одного канала по какой-либо причине будет доступен альтернативный канал.

На предприятии имеется резервуарный парк, способный одновременно хранить 8000 тонн сырья. Кроме того, склад готовой продукции рассчитан на размещение 8000 паллет. Линейка продуктов включает моторные масла, трансмиссионные жидкости и промышленные смазочные материалы, состоящие из семи линеек, тщательно разработанных в соответствии со спецификациями производителей оригинального оборудования. Эти продукты доступны в различных форматах, включая 4-литровые контейнеры, 20-литровые банки, 208-литровые бочки, 1000-литровые кубики и оптовые партии.

Производственная мощность завода составляет 75 000 тонн в год, а штат сотрудников насчитывает 42 специалиста. Компания Top Lubricants поставила перед собой амбициозные цели по увеличению производства до 110 000 тонн в год.

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Какие масла сделанные в России можно покупать без опасений? И по каким ценам? #anton_mygt #eagle
Куратор Игорь Моржаретто
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