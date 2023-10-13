Эксперты рассказали об эффективных способах уменьшить расход топлива

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Эксперты издания "За рулем" предоставили информацию о эффективных методах снижения расхода топлива. Для достижения этой цели необходимо овладеть правильной техникой вождения, что позволит сэкономить около 10-20% топлива. Специалисты рекомендуют обратить особое внимание на стиль вождения для уменьшения затрат на обслуживание автомобиля. Плавный разгон двигателя машины играет ключевую роль в этом процессе.

Фото: "Culfa şəhəri yol" by Azerbaijaniboy is licensed under CC BY-SA 4.0.

Резкие ускорения могут привести к избыточному потреблению топлива на 10-20%, что увеличит расход. При наличии возможности настройки электроники на борту автомобиля рекомендуется использовать ее для плавного разгона.

Также важно осторожно подходить к процессу торможения, постепенно убирая ногу с педали газа и тем самым замедляя автомобиль. Этот прием особенно полезен на скользких дорогах или на спусках. Некоторые производители автомобилей, такие как Subaru, отмечают, что в таких ситуациях двигатель может вообще не расходовать топливо.

Этот метод также помогает предотвратить износ тормозных колодок. Его можно использовать не только на бензиновых и дизельных автомобилях, но и на гибридных.

Дополнительную экономию топлива обеспечивает правильное использование селектора автоматической коробки передач. На обычной дороге не рекомендуется переводить его в положение N, особенно в холодное время года. В случае наката или при наличии механической коробки передач, селектор следует устанавливать в положение D, так как в нейтральном положении топливо все равно расходуется.