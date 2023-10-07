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В ГИБДД назвали марки автомобилей, которые чаще всего останавливают инспекторы ДПС

2:21
Авто

Некоторые владельцы автомобилей утверждают, что ГИБДД постоянно останавливает их на дороге, в то время как другие возражают, считая, что они взаимодействуют с сотрудниками ДПС очень редко. Портал njcar.ru выяснил у представителя ГИБДД, почему некоторые автомобили подвергаются проверке чаще, чем другие.

В ГИБДД назвали марки автомобилей, которые чаще всего останавливают инспекторы ДПС
Фото: Openverse

При наличии полицейских оперативных планов, таких как "план Перехват" или другие подобные мероприятия, сотрудники ДПС следуют четким указаниям и останавливают транспортные средства, соответствующие этим задачам.

В обычных ситуациях, когда нет оперативных планов, сотрудники ДПС, при прочих равных условиях, могут быть склонны к проверке автомобилей с определенными характеристиками, такими как тонировка, антикрылья на багажнике, шумные выхлопные системы и т. д. К таким автомобилям относятся дешевые модели определенных марок, такие как LADA и Daewoo Nexia, а также старые Тойоты, Ниссаны и Субару, подвергнутые тюнингу. Владельцы таких машин часто имеют проблемы с документами или вовсе ездят без них. Экономия на страховке ОСАГО также может привлечь внимание полиции. Кроме того, такие автомобили могут использоваться криминальными элементами, так как их легко избавиться от них при необходимости. Таким образом, состояние автомобиля, его внешний вид и даже марка могут влиять на вероятность его проверки полицией.

Обнаружение детей в машине может послужить основанием для остановки и проверки наличия детских кресел. Если водитель и передний пассажир не пристегнуты ремнями безопасности, это тоже может привлечь внимание сотрудников ДПС и послужить поводом для остановки и проверки.

Полицейские могут обращать внимание на телодвижения водителя, свидетельствующие о беспокойстве или нервозности. Это может включать неуверенное управление автомобилем, нарушения правил дорожного движения и другие подозрительные признаки. Также привлекают внимание автомобили, движущиеся несоответствующей скоростью по сравнению с потоком, или водители, неспособные управлять автомобилем равномерно в пределах своей полосы.

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Кого и Почему Останавливают Инспекторы ГИБДД
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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