Автоконцерн АВТОВАЗ увеличил стоимость самой дорогой и "экстремальной" версии внедорожника LADA Niva Legend, известной как LADA Niva Bronto. Как указано в прайс-листе производителя, с 1 октября текущего года обе комплектации подорожали на 34 тысячи рублей, что составляет прирост в 2,8-2,9%.
Ранее базовая комплектация Luxe была доступна за 1 175 900 рублей, а теперь новая LADA Niva Bronto стоит 1 209 900 рублей. Цена комплектации Prestige выросла до 1 259 900 рублей.
АВТОВАЗ возобновил продажи LADA Niva Bronto в середине марта. Версии 2023 года выпуска сохранили свои характерные особенности, включая самоблокирующиеся винтовые дифференциалы в мостах, улучшенную геометрию кузова, усиленную заднюю ось и доработанные амортизаторы.
Базовая версия автомобиля оснащена металлическими бамперами, рейлингами на крыше, расширителями колесных арок и 15-дюймовыми легкосплавными дисками. Топовая комплектация Prestige включает в себя противотуманные фары, дополнительную защиту порогов, оригинальную решетку радиатора, пластиковые бамперы и накладки на колесных арках.
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