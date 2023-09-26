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Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году

1:50
Авто

Завод Volvo в Калуге планирует возобновить свою деятельность уже в текущем году и достичь полной производственной мощности к следующему году, как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Эту информацию он представил во время прямого эфира на своей странице в социальной сети ВКонтакте, сообщает РИА Новости.

Завод Volvo в Калуге возобновит работу в этом году
Фото: Openverse

"Вот сегодня новость о заводе Volvo в очередной раз нас догнала — то, о чем я говорил раньше, что Volvo обрёл нового собственника. Это наше российское предприятие, и документы вот уже подписаны. Мы ждали этого момента, не опережали события," — сказал губернатор Шапша.

Он также объявил о намерении в ближайшее время встретиться с руководством завода и обсудить планы и сроки восстановления производства. По его словам, завод планирует возобновить работу в текущем году и достичь полной мощности в следующем году.

Губернатор отметил, что аналогичные изменения произошли и на заводе Volkswagen, а также упомянул работу с новыми собственниками иностранных и отечественных предприятий, таких как Peugeot.

Он подчеркнул, что не любит оглашать рабочие планы и ожидания, но подчеркнул, что все заводы будут восстановлены и будут работать в соответствии со своими профилями деятельности.

Ранее сообщалось, что активы шведской компании Volvo, включая завод по производству грузовиков в Калуге, были проданы российскому инвестору без опции обратного выкупа. Информация о том, что бизнесмен Игорь Ким стал новым собственником активов Volvo, появилась в сентябре.

В Минпромторге РФ подчеркнули, что на заводе в Калуге проводится работа по скорейшему восстановлению производства с отечественным партнером.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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