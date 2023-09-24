Эксперт: владельцам машин на АИ-92 и АИ-95 не стоит переходить на низкооктановое топливо

В условиях роста цен на бензин АИ-92 и АИ-95, владельцам автомобилей, предназначенных для использования этого топлива, не рекомендуется переходить на низкооктановое топливо. Об этом заявил вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.
Он отметил, что если производитель автомобиля рекомендует использовать как АИ-92, так и АИ-95, но предпочтительнее всё равно выбирать АИ-95. Это помогает продлить срок службы двигателя, учитывая недостоверность октановых чисел, объявляемых на заправках.
По мнению эксперта, такой подход выгоднее в долгосрочной перспективе, так как капитальный ремонт двигателя всегда обходится дороже, чем экономия на более дешевом, низкооктановом топливе.
Некоторые бюджетные модели иностранных автомобилей, выпускаемые в России до 2022 года, допускают использование бензина АИ-92. Среди таких моделей можно назвать Renault Logan, Duster и Arkana, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.
Ян Хайцеэр также предупредил владельцев машин от использования добавок и присадок, которые обещают чудодейственное улучшение характеристик двигателя, так как они часто не приносят ожидаемых результатов.
Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.