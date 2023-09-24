Эксперт: владельцам машин на АИ-92 и АИ-95 не стоит переходить на низкооктановое топливо

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В условиях роста цен на бензин АИ-92 и АИ-95, владельцам автомобилей, предназначенных для использования этого топлива, не рекомендуется переходить на низкооктановое топливо. Об этом заявил вице-президент "Национального автомобильного союза" Ян Хайцеэр.

Фото: openverse

Он отметил, что если производитель автомобиля рекомендует использовать как АИ-92, так и АИ-95, но предпочтительнее всё равно выбирать АИ-95. Это помогает продлить срок службы двигателя, учитывая недостоверность октановых чисел, объявляемых на заправках.

По мнению эксперта, такой подход выгоднее в долгосрочной перспективе, так как капитальный ремонт двигателя всегда обходится дороже, чем экономия на более дешевом, низкооктановом топливе.

Некоторые бюджетные модели иностранных автомобилей, выпускаемые в России до 2022 года, допускают использование бензина АИ-92. Среди таких моделей можно назвать Renault Logan, Duster и Arkana, Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Skoda Rapid.

Ян Хайцеэр также предупредил владельцев машин от использования добавок и присадок, которые обещают чудодейственное улучшение характеристик двигателя, так как они часто не приносят ожидаемых результатов.

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