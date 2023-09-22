Цены на новые автомобили в России установили новые рекорды. Согласно данным Росстата, средняя цена иномарок в августе достигла исторических максимумов, составив 2,3 миллиона рублей. Однако настоящие цены на популярные иностранные автомобили, как выяснил портал Autonews, оказались выше заявленных, сообщает Autonews.
Например, Geely Coolray, несмотря на "прямую скидку" от Geely, стоит минимум 2 304 000 рублей. Но на практике его цена оказывается выше, особенно в Москве и Подмосковье, где "базовую" версию Coolray удалось найти только за 2 450 000 рублей.
Другой популярный среди россиян кроссовер — Chery Tiggo 7 Pro — после "прямой скидки" в 130 тысяч рублей начинает от 2 749 900 рублей, но первый доступный вариант, найденный журналистом, оценили в 2 800 000 рублей.
Changan CS55 Plus подорожал в августе и стоит теперь от 2 629 900 рублей, но "базовой" версии у двух дилеров не оказалось. Вместо этого они предложили версию в топовой комплектации Tech за 2 800 000 рублей, что на 50 тысяч рублей дороже официального прайса.
Корейский Kia Sportage предыдущего поколения, который год назад продавался от 2 849 900 рублей, все еще можно найти, но теперь по существенно выше цене, например, за 4 340 000 рублей за версию с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и полным приводом.
Новые Hyundai Santa Fe, предыдущего поколения, также еще можно найти у дилеров, но в основном это машины, ввезенные в Россию частным путем, чаще всего через Казахстан. Минимальная цена на них сейчас составляет 4 900 000 рублей, что на 400 тысяч рублей дороже, чем летом.
И, наконец, премиальный кроссовер BMW X3, который чаще всего завозят по параллельному импорту, начинается минимум с 8 615 000 рублей. Эта цена предполагает полноприводную версию xDrive 20i с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиных сил.
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