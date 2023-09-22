Назвали стоимость автомобилей BMW, Kia и Geely в России

Цены на новые автомобили в России установили новые рекорды. Согласно данным Росстата, средняя цена иномарок в августе достигла исторических максимумов, составив 2,3 миллиона рублей. Однако настоящие цены на популярные иностранные автомобили, как выяснил портал Autonews, оказались выше заявленных, сообщает Autonews.

Фото: openverse

Например, Geely Coolray, несмотря на "прямую скидку" от Geely, стоит минимум 2 304 000 рублей. Но на практике его цена оказывается выше, особенно в Москве и Подмосковье, где "базовую" версию Coolray удалось найти только за 2 450 000 рублей.

Другой популярный среди россиян кроссовер — Chery Tiggo 7 Pro — после "прямой скидки" в 130 тысяч рублей начинает от 2 749 900 рублей, но первый доступный вариант, найденный журналистом, оценили в 2 800 000 рублей.

Changan CS55 Plus подорожал в августе и стоит теперь от 2 629 900 рублей, но "базовой" версии у двух дилеров не оказалось. Вместо этого они предложили версию в топовой комплектации Tech за 2 800 000 рублей, что на 50 тысяч рублей дороже официального прайса.

Корейский Kia Sportage предыдущего поколения, который год назад продавался от 2 849 900 рублей, все еще можно найти, но теперь по существенно выше цене, например, за 4 340 000 рублей за версию с 2,0-литровым 150-сильным двигателем и полным приводом.

Новые Hyundai Santa Fe, предыдущего поколения, также еще можно найти у дилеров, но в основном это машины, ввезенные в Россию частным путем, чаще всего через Казахстан. Минимальная цена на них сейчас составляет 4 900 000 рублей, что на 400 тысяч рублей дороже, чем летом.

И, наконец, премиальный кроссовер BMW X3, который чаще всего завозят по параллельному импорту, начинается минимум с 8 615 000 рублей. Эта цена предполагает полноприводную версию xDrive 20i с 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 184 лошадиных сил.