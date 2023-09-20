Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Томские создали лекарство от рака простаты
HerBeauty.co проанализировал причины отказа от материнства
В России предложили ввести пожизненное ограничение свободы педофилов
Почему США тянут с поставкой танков "Абрамс": пусть горят "Леопарды"
Газовик Милованов назвал возможную причину взрыва газа в Балашихе
Четыре способа помогут повысить уровень тестостерона у мужчины
Драка среди футболистов "Манчестер Юнайтед" после поражения в матче с "Брайтоном"
Рогов: в этот раз приезд Зеленского в США уже не вызвал былого восторга и рукоплесканий
В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками

Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля

1:17
Авто

Покупку автомобиля не следует откладывать, так как российский авторынок может оставаться нестабильным из-за различных факторов, таких как пандемия и геополитические события. Об этом рассказал Максим Солодовник, директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH, в беседе с "Лентой.ру".

Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля
Фото: Wikipedia

Солодовник подчеркнул, что стоимость автомобилей в ближайшем будущем не снизится, и рост цен на новые автомобили может негативно сказаться на ценах на автомобили с пробегом из-за смещения спроса на вторичном рынке.

Интерес к иномаркам на вторичном рынке остается высоким, но есть риски, связанные с задержками в поставках комплектующих и увеличением их стоимости. Однако автоэксперт уверяет, что ремонт и обслуживание иномарок продолжают осуществляться дилерами в полном объеме.

Солодовник рекомендует также обратить внимание на китайские автомобили, как новые, так и с пробегом, так как они имеют минимальные риски, связанные с поставками и запчастями.

Ранее стало известно, что автомобили в России подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля, и ожидается, что цены продолжат расти в сентябре и октябре.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Стоит ли Покупать авто в 2023 году?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Капитуляция Нагорного Карабаха — поражение России Любовь Степушова Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин На пути образования ребёнка три беды: школа, родители, гаджеты Михаил Челноков
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
Последние материалы
В Китае составили рейтинг автомобилей с лучшими характеристиками
Баширов: США считают украинцев "своими папуасами"
Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля
Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном*
Магазины Apple во Франции объявили забастовку в день выхода iPhone 15
Врач Романенко объяснила причины усталости после утреннего пробуждения
Зеленский признался, что сомневается в возможности ВСУ преуспеть в контрнаступлении
Уголовное дело предателя Кузьминова, угнавшего вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ
Медики описали пять типичных черт алкоголика
Российские туристы готовы отправиться в Иран: цены и популярность направления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников