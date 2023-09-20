Эксперт: сейчас лучшее время для покупки автомобиля

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Покупку автомобиля не следует откладывать, так как российский авторынок может оставаться нестабильным из-за различных факторов, таких как пандемия и геополитические события. Об этом рассказал Максим Солодовник, директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса FRESH, в беседе с "Лентой.ру".

Фото: Wikipedia

Солодовник подчеркнул, что стоимость автомобилей в ближайшем будущем не снизится, и рост цен на новые автомобили может негативно сказаться на ценах на автомобили с пробегом из-за смещения спроса на вторичном рынке.

Интерес к иномаркам на вторичном рынке остается высоким, но есть риски, связанные с задержками в поставках комплектующих и увеличением их стоимости. Однако автоэксперт уверяет, что ремонт и обслуживание иномарок продолжают осуществляться дилерами в полном объеме.

Солодовник рекомендует также обратить внимание на китайские автомобили, как новые, так и с пробегом, так как они имеют минимальные риски, связанные с поставками и запчастями.

Ранее стало известно, что автомобили в России подорожали из-за роста утильсбора и ослабления рубля, и ожидается, что цены продолжат расти в сентябре и октябре.

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