Стала известна цена новой Lada Vesta Sport

Автомобили Lada Vesta Sport оцениваются в около 2,2 миллионов рублей, согласно информации, распространенной в сообществе Avtograd news на платформе "ВКонтакте", сообщает Gazeta.ru.
По данным внутренних источников, на предприятии "АвтоВАЗ" в настоящее время готовится партия спортивных версий Vesta в черном и белом цветах для использования в пресс-парке. Эти автомобили уже получили регистрационные номера и находятся на этапе обкатки и проверки качества сборки. Предварительно сообщается, что 16-клапанный двигатель объемом 1,6 литра, установленный на Vesta Sport, развивает 123 лошадиные силы.
Базовая версия седана Lada Vesta с двигателем объемом 1,6 литра, который выдает 90 лошадиных сил и снабжен 5-ступенчатой механической коробкой передач, доступна по цене от 1,2 миллионов рублей.
В июле был открыт автосалон дилера "АвтоВАЗа" в Санкт-Петербурге, где будут предлагаться "заряженные" версии автомобилей Lada, подготовленные заводским подразделением Lada Sport.
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