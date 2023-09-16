Автоэксперт Дмитрий Попов посоветовал россиянам выбирать отечественные машины из-за дешевизны запчастей

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Российские автомобили признали удобными в эксплуатации благодаря использованию более доступных комплектующих. В своём комментарии для Телеканала "360" независимый автоэксперт Дмитрий Попов привёл пример Lada Vesta.

Фото: Openverse

"Автомобиль Vesta был разработан иностранным дизайнером в холдинге, который включал Nissan и Renault. Поэтому в Vesta присутствует качество. Его сделали более доступным за счет использования более дешевых материалов", — пояснил он.

Попов отметил, что на основе своего опыта владения автомобилем Lada он убедился в надёжности отечественных машин.

"Из-за интенсивного использования и частых поездок на море у меня начали деградировать кнопки на двери, управляющие стеклоподъемниками. Я заказал такой блок за 1000 рублей на маркетплейсе и заменил его буквально за три минуты. Подобная деталь для иномарок, к примеру, для Suzuki, обойдется уже в 23 тысячи рублей", — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в отличие от многих иностранных автомобилей, для машин российского производства легче найти необходимые запчасти. Поэтому все предубеждения автолюбителей к отечественному автопрому должны отходить в небытие, резюмировал эксперт.