В беседе с порталом "На автотрассе", автомобильный эксперт Алексей Рузанов поделился информацией о том, что в ближайшем будущем, а именно с 1 декабря 2023 года, все новые автомобили, выпускаемые в России, будут обязательно комплектоваться системой ABS.
Система ABS предотвращает заблокирование колес при экстренном торможении, что дает водителям возможность избежать аварийных ситуаций и сохранять полный контроль над автомобилем.
Если на панели приборов загорается индикатор, сигнализирующий о неисправности ABS, это может указывать не только на проблемы с самой системой. Причиной могут быть недостаток тормозной жидкости, проблемы с предохранителями или износ тормозных колодок. Иногда датчики ABS, расположенные рядом с тормозными дисками, могут загрязниться, и в таком случае, достаточно хорошо очистить колеса от пыли и грязи.
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