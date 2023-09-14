Новые ограничения для российских водителей: что запрещено в автомобилях с сентября

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В сентябре вступили в силу дополнительные ограничения для российских водителей. Согласно этим правилам, в список нарушений включено использование видеорегистраторов и некоторых салонных аксессуаров.

Фото: openverse

Согласно новым нормам, использование видеорегистратора в автомобиле запрещено, если он создает помехи для водителя в вопросе видимости дороги. За нарушение данного правила предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей.

Аналогичное правило уже существовало, но было дополнено. Теперь в законе перечислены устройства, которые подпадают под запрет, если они создают помехи для водителя. Адвокат Ирина Зуй утверждает, что эти ограничения могут затрагивать не только видеорегистраторы, но и держатели для смартфонов. Кроме того, владельцы автомобилей могут быть оштрафованы за ароматизаторы и украшения, установленные на лобовом стекле, а также за кресты или четки, размещенные на салонном зеркале. Если инспектор ДПС считает, что эти предметы мешают водителю контролировать дорогу, это также будет считаться нарушением.

Также согласно новым правилам могут быть выписаны штрафы за неисправный штатный омыватель и автоматическую регулировку угла наклона фар. Активация сигнального индикатора ABS и использование несезонных шин также могут повлечь за собой штрафные санкции.

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