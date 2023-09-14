АвтоВАЗ завершил сборку первой партии автомобилей Lada Vesta с китайским вариатором

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Компания АвтоВАЗ успешно завершила сборку первой партии автомобилей Lada Vesta, которые теперь оснащены бесступенчатой трансмиссией, предоставленной их восточным партнером. Опубликованное сообщение сопровождается фотографией Lada Vesta, сделанной на территории завода.

Фото: Openverse

Обычно под "восточными партнёрами" в российской автомобильной индустрии понимают китайских поставщиков. Однако на данный момент нет точной информации о компании, предоставившей вариаторы для АвтоВАЗа.

По данным источников, на данный момент произведено всего три автомобиля Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией, включая два универсала и один седан. Эти автомобили будут подвергнуты тестированию, чтобы убедиться в корректности работы вариатора.

Ранее сообщалось, что вариатор будет устанавливаться на автомобили Lada Vesta с двигателем рабочим объемом 1,8 литра и мощностью 122 лошадиные силы, сообщает "Южный автомобиль". Серийное производство автомобилей Lada Vesta с вариатором в небольших объемах может начаться до конца 2023 года. Стоит отметить, что ранее эти автомобили комплектовались вариаторами от японской компании Jatco.

Ранее мы писали, что АвтоВАЗ выпустил пробную версию модели Lada Niva Travel.