В России упали цены на китайский Nissan Qashqai

1:33 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на новый Nissan Qashqai снизились в России. Этот кроссовер третьего поколения был представлен в 2021 году, но до недавнего времени он не был доступен на российском рынке. Поставки начались только весной этого года, и первый поступивший в продажу Qashqai был гибридным и оборудован богатой комплектацией. Его цена была внушительной — 5,3 миллиона рублей. Сейчас на рынке представлено несколько экземпляров этого кроссовера, и их цена заметно ниже, чем весной.

Фото: Openverse

Дилеры предлагают различные версии Nissan Qashqai под заказ, привозимые из Китая. Эти автомобили практически новые и были выпущены в 2023 году. Вместо гибридной установки e-Power моторизацией служит 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 158 лошадиных сил, который работает с вариатором и доступен с передним или полным приводом.

Самая доступная версия Qashqai с передним приводом стоит 3 595 000 рублей, в то время как самую дорогую версию с полным приводом оценивают в 4 065 000 рублей.

Важно отметить, что Nissan переложил обязанности по гарантийному обслуживанию на АвтоВАЗ для своих клиентов в России, и некоторые владельцы жалуются на сложности в получении компенсации за ремонтные работы от АвтоВАЗа.