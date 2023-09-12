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5 обычных вещей в автомобиле, которые провоцируют негативную реакцию инспектора ГИБДД

2:29
Авто

Несмотря на правила ГИБДД, предписывающие соблюдение спокойства и профессионализма среди полицейских на дорогах, некоторые из них всё равно могут испытывать трудности с контролем своих эмоций и реакцией на водителей. Причиной этого могут стать определенные предметы, гаджеты и аксессуары, которые могут находиться в автомобилях водителей. Портал njcar. ru рассказал, какие конкретно предметы могут вызывать негативные реакции среди сотрудников ДПС.

5 обычных вещей в автомобиле, которые провоцируют негативную реакцию инспектора ГИБДД
Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Несомненно, полицейские — это такие же люди, как и водители, но излишняя нервозность в работе ГИБДД неуместна, особенно когда водители не давали причин для этого. Тем не менее, существует ряд вещей, которые могут вызывать раздражение среди сотрудников полиции, даже если их наличие не противоречит законодательству РФ.

Например, популярные среди автолюбителей гаджеты, такие как видеорегистратор, часто вызывают чрезмерную негативную реакцию у полицейских. Эти устройства способны записывать возможные нарушения законов со стороны сотрудников ДПС при взаимодействии с водителями. В

некоторых случаях полицейские могут начать более внимательно проверять водителей или проявлять некорректное поведение в ответ на записи. Однако, следует помнить, что обращение на горячую линию ГИБДД в теории должно помочь разрешить подобные конфликты.

Полицейские также могут негодовать, увидев радар-детекторы, которые, помимо оповещения водителя о камерах фиксации нарушений ПДД, могут сообщать о "ловушках", установленных сотрудниками ДПС. Кроме того, многие современные радар-детекторы выполняют функции видеорегистраторов. Это также может вызвать раздражение среди полицейских, так как водители могут попытаться избежать наказания за нарушения Правил Дорожного Движения.

Иногда наклейки на автомобилях, особенно с провокационными надписями, могут вызвать смешанные реакции у полицейских. Это может произойти не только из-за оскорбительных или нецензурных выражений, но и из-за провокационных слоганов.

Кроме того, к списку "раздражителей" для полицейских могут принадлежать водители, не снимающие солнцезащитные очки при общении с полицейскими, и те, кто записывает взаимодействие с сотрудниками ДПС на смартфоны.

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Коварный вопрос инспектора ДПС, не все знают ответ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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5 обычных вещей в автомобиле, которые провоцируют негативную реакцию инспектора ГИБДД
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