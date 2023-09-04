ГИБДД объяснила, зачем нужно снимать темные очки при общении с инспектором ДПС

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Многие водители предпочитают носить солнечные очки, чтобы защитить свои глаза от яркого солнечного света, который при определенных условиях может ослепить. Однако возникает вопрос, обязан ли водитель снимать такие очки, когда приходится общаться с сотрудником ГИБДД?

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Прежде всего, важно отметить, что солнечные очки не только обеспечивают комфорт при управлении автомобилем в яркую солнечную погоду, но также иногда привлекают повышенное внимание сотрудников правоохранительных органов. Нередко служители порядка считают, что автомобилисты надевают солнечные очки с целью скрыть признаки алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, полицейские уверены, что лицо, находящееся под воздействием алкоголя, может испытывать дискомфорт от солнечных лучей. Это может быть дополнительным мотивом для проведения полной проверки. Однако вопрос заключается в том, обязан ли водитель по закону снимать солнцезащитный аксессуар, когда предоставляет документы инспектору ГИБДД.

Фактически, ни в одном из законодательных актов, включая Правила дорожного движения (ПДД), нет ясного указания о необходимости снимать темные очки при взаимодействии с ДПС. Другими словами, сотрудник ДПС не имеет права требовать этого от вас.

Тем не менее, полицейский может обратиться к вам с просьбой снять очки, объяснив, что это необходимо для идентификации вашей личности и сравнения вашего лица с фотографией на водительском удостоверении. В таком случае, конечно, вы также можете отказаться снимать очки. Однако такое поведение, вероятно, вызовет повышенный интерес со стороны правоохранительных органов к вашей личности.

В любом случае лучше всего положительно отреагировать на их просьбу, чтобы избежать дополнительных проверок и поездки в полицейский участок для установления личности.

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Как нужно общаться с инспектором ГИБДД? / Правила поведения при общении с сотрудниками ГИБДД