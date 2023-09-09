АвтоВАЗ представил гоночную версию лифтбека Lada Granta Sport

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АвтоВАЗ представил гоночную версию лифтбека Lada Granta Sport. Новинка обладает большей мощностью по сравнению с базовой моделью, оснащена 122-сильным 1,6-литровым бензиновым двигателем и имеет сниженный клиренс. Также она оснащена дисковыми тормозами на всех колесах и спортивными элементами в дизайне кузова и салона. В 2024 году на трассы выйдет гоночная версия Lada Granta Sport, которая соответствует регламенту и была представлена в Москве.

Фото: Openverse

Эта новая модель спроектирована с учетом технических требований категории S1600, которая служит воротами в мир профессионального автоспорта в Российской серии кольцевых гонок. В настоящее время в этой категории уже представлены две модели Lada — седан Vesta S1600 и хэтчбек Granta FL NFR. Ожидается, что новинка может либо заменить существующую модель Granta, либо стать третьим представителем в линейке АвтоВАЗа для этой серии.

Внешне Lada Granta Sport S1600 почти не отличается от обычной версии, за исключением аэродинамических элементов и белых дисков с гоночными шинами. В салоне, помимо обязательной системы безопасности, гоночных сидений и спортивного руля, не обнаружено значительных изменений, за исключением отсутствия внутренней отделки и небольших изменений в центральной консоли. Даже приборная панель осталась практически неизменной.

Подробности технических характеристик новинки не раскрываются, но в команде Lada Sport Rosneft подчеркнули, что это надежный, быстрый, при этом доступный по цене автомобиль. Они также подчеркнули, что машина собрана с использованием множества отечественных компонентов, что позволяет сохранить стоимость автомобиля на приемлемом для этого класса уровне.

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