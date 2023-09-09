Автоэксперт посоветовал поспешить с приобретением автомобиля

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Эксперт портала "Дром" Сергей Арбузов рекомендует жителям России, у кого есть планы на приобретение нового автомобиля, не замедлять с этим решением.

Фото: Wikipedia

Авторынок в стране на данный момент не насыщен, и объемы продаж далеко отстают от прежних показателей. Кроме того, склады автомобилей, закупленных по курсу ноября прошлого года (когда юань стоил менее 9 рублей), быстро иссякают. Эксперт подчеркивает, что ожидать больших скидок в настоящее время не приходится.

Арбузов также отмечает, что в будущем стоимость автомобилей будет только расти, и улучшение ситуации ожидается лишь в том случае, если "Автотор" выполнит свои запланированные обязательства по объемам сборки в 2023–2024 годах.

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