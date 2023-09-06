Первые машины встанут на конвейер бывшего завода Mercedes-Benz под Москвой в декабре

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Владельцем предприятия в подмосковном индустриальном парке в Есипово является Андрей Ольховский, глава сети "Автодом". Ранее сообщалось, что после ухода Mercedes-Benz на этой площадке могла быть организована сборка премиальных китайских автомобилей от компании Hongqi. Но на данный момент китайская компания не входит в список потенциальных партнёров. В то же время Ольховский заявил о получении предложений о сотрудничестве от китайских производителей.

Фото: openverse.org

Планируется запустить автозавод уже в текущем декабре. Следовательно, можно предположить, что "Автодом" уже выбрал партнёра из нескольких китайских автопроизводителей, сообщает motor.ru

К 2025 году инженеры намерены увеличить объём производства до 60 000 машин в год. Российская сеть надеется, что помимо частных лиц, автомобили также будут покупать государственные структуры.

Не исключено, что в будущем китайские премиальные машины с российской сборкой могут стать популярными среди чиновников. В середине июля на заводе Mazda во Владивостоке начали сборку китайских пикапов, предприятие японского бренда простаивало больше года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.