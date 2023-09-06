Владельцем предприятия в подмосковном индустриальном парке в Есипово является Андрей Ольховский, глава сети "Автодом". Ранее сообщалось, что после ухода Mercedes-Benz на этой площадке могла быть организована сборка премиальных китайских автомобилей от компании Hongqi. Но на данный момент китайская компания не входит в список потенциальных партнёров. В то же время Ольховский заявил о получении предложений о сотрудничестве от китайских производителей.
Планируется запустить автозавод уже в текущем декабре. Следовательно, можно предположить, что "Автодом" уже выбрал партнёра из нескольких китайских автопроизводителей, сообщает motor.ru
К 2025 году инженеры намерены увеличить объём производства до 60 000 машин в год. Российская сеть надеется, что помимо частных лиц, автомобили также будут покупать государственные структуры.
Не исключено, что в будущем китайские премиальные машины с российской сборкой могут стать популярными среди чиновников. В середине июля на заводе Mazda во Владивостоке начали сборку китайских пикапов, предприятие японского бренда простаивало больше года.
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