В России предлагают изменить правила регистрации автомобилей

1:21 Your browser does not support the audio element. Авто

В Национальном автомобильном союзе (НАС) был найден способ борьбы с нечестными покупателями автомобилей. Речь идет о владельцах автомобилей, которые умышленно не ставят свои автомобили на учёт после покупки, чтобы избежать уплаты транспортного налога, избегать штрафов с камер наблюдения и не приобретать обязательное страхование ОСАГО, сообщает "За рулём". Эта проблема была поднята в письме, адресованном руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву от имени НАС.

Фото: openverse.org

Президент НАС Антон Шапарин обратился с просьбой к МВД о внесении изменений в правила регистрации транспортных средств. Согласно предложению, продавцы автомобилей должны будут уведомлять сотрудников Госавтоинспекции о каждой продаже. Это позволит более тщательно контролировать процесс регистрации и обеспечит более прозрачную транзакцию.

На основе проведенных исследований, проведенных НАС, выявлено, что примерно 15% автомобилей, размещенных на интернет-площадках для продажи, не зарегистрированы в ГИБДД. Таким образом, они находятся вне правового поля. Это обращение НАС подчеркивает важность решения данной проблемы и необходимость принятия мер для борьбы с уклонением от учёта и связанных с этим негативных последствий.

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