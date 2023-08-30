Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Лия Ахеджакова появилась на прощании с Глебом Панфиловым
Депутаты Госдумы Милонов поддержал идею отказа от алкоголя в турецких отелях
Родные найденной фигуристки Горбачёвой не хотят, чтобы спортсменка оставалась с тренером
В Ростове-на-Дону врачи впервые удалили желчные камни у четырёхлетнего ребенка
В Киеве заявили, что Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы
Ценой жизни казаки сдерживают натиск "вооруженной до зубов" 82-й бригады ВСУ
В Минобороны сообщили о нанесении удара по центрам управления и разведки ВСУ
Актриса Светлана Немоляева рассказала о надбавке к пенсии в 30 тыс. рублей
Адвокат: сбившая детей в Москве Валерия Башкирова поклялась не садиться за руль

В России предлагают изменить правила регистрации автомобилей

1:21
Авто

В Национальном автомобильном союзе (НАС) был найден способ борьбы с нечестными покупателями автомобилей. Речь идет о владельцах автомобилей, которые умышленно не ставят свои автомобили на учёт после покупки, чтобы избежать уплаты транспортного налога, избегать штрафов с камер наблюдения и не приобретать обязательное страхование ОСАГО, сообщает "За рулём". Эта проблема была поднята в письме, адресованном руководителю МВД России Владимиру Колокольцеву от имени НАС.

В России предлагают изменить правила регистрации автомобилей
Фото: openverse.org

Президент НАС Антон Шапарин обратился с просьбой к МВД о внесении изменений в правила регистрации транспортных средств. Согласно предложению, продавцы автомобилей должны будут уведомлять сотрудников Госавтоинспекции о каждой продаже. Это позволит более тщательно контролировать процесс регистрации и обеспечит более прозрачную транзакцию.

На основе проведенных исследований, проведенных НАС, выявлено, что примерно 15% автомобилей, размещенных на интернет-площадках для продажи, не зарегистрированы в ГИБДД. Таким образом, они находятся вне правового поля. Это обращение НАС подчеркивает важность решения данной проблемы и необходимость принятия мер для борьбы с уклонением от учёта и связанных с этим негативных последствий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Регистрация изменений в конструкции авто 2022
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
На границе Украины и Белоруссии взорван железнодорожный мост
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО Любовь Степушова ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
Врач назвал два первых симптома рака кишечника: опухоль растёт слева
Последние материалы
Депутаты Госдумы Милонов поддержал идею отказа от алкоголя в турецких отелях
Родные найденной фигуристки Горбачёвой не хотят, чтобы спортсменка оставалась с тренером
Эксперт Ким Ен Ун оценил расстановку сил вокруг Корейского полуострова
В Ростове-на-Дону врачи впервые удалили желчные камни у четырёхлетнего ребенка
В Киеве заявили, что Украина проводит с Лукашенко не переговоры, а воспитательные беседы
Ценой жизни казаки сдерживают натиск "вооруженной до зубов" 82-й бригады ВСУ
В Минобороны сообщили о нанесении удара по центрам управления и разведки ВСУ
Актриса Светлана Немоляева рассказала о надбавке к пенсии в 30 тыс. рублей
Адвокат: сбившая детей в Москве Валерия Башкирова поклялась не садиться за руль
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников