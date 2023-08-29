Toyota приостановила работу большинства своих заводов в Японии из-за сбоя в системе

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По сообщению NHK, 12 из 14 заводов Toyota в Японии приостановили работу из-за сбоя в системе.

Фото: openverse

Только два завода в префектурах Фукуока и Киото продолжают работать. Причина сбоя не раскрывается, как и предполагаемое время восстановления системы. Компания заявляет, что возникшая проблема не рассматривается как кибератака.

Позднее министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что все 14 заводов Toyota приостановили работу.

Из-за сбоя крупнейший японский автопроизводитель не может обрабатывать заказы на запасные части, сообщает Nikkei.

"Мы будем работать над выявлением причины и восстановлением системы", — заявили в компании.

В марте прошлого года Toyota была вынуждена временно приостановить работу всех своих японских заводов из-за кибератаки на своих деловых партнеров, как отмечает NHK.

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