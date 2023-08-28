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С октября 2022 года системой "ЭРА-ГЛОНАСС" оснащено более 100 000 импортных автомобилей, сообщает генеральный директор компании

1:24
Авто

Генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Алексей Райкович заявил, что с 1 октября 2022 года системой "ЭРА-ГЛОНАСС" оборудовано более 100 тыс. автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту. Об этом сообщает РИА Новости.

С октября 2022 года системой "ЭРА-ГЛОНАСС" оснащено более 100 000 импортных автомобилей, сообщает генеральный директор компании
Фото: Wikipedia

"Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 октября 2022 года подключили к государственной информационной системе "ЭРА-ГЛОНАСС" более 100 тыс. транспортных средств, ввозимых в Россию", — заявил Райкович.

По его словам, 73% транспортных средств, поставленных в Россию и подключенных к системе "ЭРА-ГЛОНАСС", были произведены в текущем году.

Ранее Райкович объявил о начале испытаний российских трекеров для контроля полетов беспилотных летательных аппаратов. Эта разработка упростит использование беспилотников, позволив контролирующим органам отслеживать полеты БПЛА в режиме реального времени.

Райкович отметил, что беспилотники оснащаются аппаратурой спутниковой навигации трех отечественных производителей. Данные о маршруте полета беспилотников передаются в некорректируемом формате в государственную информационную систему "ЭРА-ГЛОНАСС". Первые испытания были проведены в конце июля в Томской области и в Новосибирске.

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ЭРА ГЛОНАСС | ЧТО ЭТО И КАК РАБОТАЕТ?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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