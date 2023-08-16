За минувшие полгода спрос на автомобили премиум-сегмента на Украине увеличился в два раза

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Согласно информации от "Известий", покупки автомобилей этой категории увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Фото: Robert Jack 啸风 Will, https://www.flickr.com/photos/bob406/3860422159/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10075775

По данным источника, расходы граждан Украины на приобретение автомобилей в целом в текущем 2023 году увеличились на 85%. Особо впечатляющим стал рост спроса на автомобили премиум-сегмента, на которые только за 2023 год было потрачено около 425 миллионов долларов.

Общий объём продаж новых автомобилей в стране за первое полугодие текущего года составил более 29 тысяч единиц, что отражает впечатляющий рост на 58% по сравнению с предыдущим годом. Сравнивая эти данные с продажами за первое полугодие 2022 года (20,9 тысячи автомобилей) и за январь-июнь 2021 года (53,8 тысячи автомобилей), можно отметить значительный рост спроса.

Эксперты предполагают, что такой резкий всплеск спроса может быть связан с увеличением финансовой и военной поддержки Киева из других стран, а также с ограниченным контролем за потоками финансов. Такие факторы могли оказать влияние на увеличение покупательской способности и интереса к автомобилям премиального сегмента.

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