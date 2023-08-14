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АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Largus

2:05
Авто

Первые после длительного перерыва автомобили начали сходить с конвейера 14 августа, на месяц раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба автопроизводителя. За оставшиеся полмесяца планируется изготовить 650 автомобилей Largus различных комплектаций, а также комплекты для экспериментальной партии электрических моделей e-Largus.

АвтоВАЗ возобновил производство модели Lada Largus
Фото: Google

Последние должны быть собраны в Ижевске к концу 2023 года. Сборка обычных автомобилей Largus также будет перенесена туда позднее в связи с увеличением нагрузки на тольяттинский завод.

Если на прошлой неделе сообщалось, что до конца 2023 года будет выпущено всего 635 Largus, то уже в августе эта цифра выросла до 650 единиц. Кроме того, в Тольятти будет изготовлено несколько кузовов автомобилей, которые будут отправлены на предприятие АвтоВАЗа в Ижевске для установки технологического оборудования, необходимого для будущей сборки Lada Largus.

Ожидается, что перенос производства будет завершен во втором квартале следующего года.

Данное решение обусловлено стремительным ростом загрузки основного сборочного конвейера в Тольятти, где, помимо моделей Vesta NG и Niva, в ближайшее время начнется сборка представительского седана Lada Aura и кроссовера на базе Vesta. Иными словами, производственная линия № 1 будет отведена под соплатформенные модели Lada.

Кроме того, в период перебазирования российские поставщики получат возможность заменить большее количество компонентов для Largus, производство которого пришлось поставить на длительную паузу из-за его иностранной платформы B0. Теперь Largus даже планируется оснащать автоматической коробкой передач. Несмотря на отсутствие подходящей трансмиссии в гамме альянса Renault-Nissan, она может быть найдена у китайских партнеров.

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Новости Лады Ларгус: Ожидаемая дата возобновления производства
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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