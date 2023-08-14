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Предшественник кроссовера Lada X-Cross 5 значительно подорожал в России

1:58
Авто

Компания FAW обновила прайс-листы на модель Bestune T77, которая в ближайшее время будет локализована в Санкт-Петербурге под эгидой АвтоВАЗа. Повышение цен составляет от 148 до 152 тыс. рублей, то есть начальная цена выросла до 2,32 млн. рублей, а топовая комплектация стоит 2,58 млн. рублей. Технические характеристики остались неизменными: передний привод, 1,5-литровый турбодвигатель, механическая или автоматическая коробка передач.

Предшественник кроссовера Lada X-Cross 5 значительно подорожал в России
Фото: autorecent. com/2023/04/13/lada-x-cross-5-debuts-in-russia-as-a-rebadged-faw-from-china

Кроссовер X-Cross 5 уже появился на сайте Lada, но цены будут объявлены только в четвертом квартале. На первых порах автомобиль отечественной сборки, скорее всего, будет отличаться от китайского аналога только шильдиками, поэтому существенного снижения цен ожидать не стоит.

Два месяца назад глава "АвтоВАЗа" объявил предварительную цену кроссовера X-Cross 5, и пока прайс-листы FAW не противоречат этому заявлению. Базовая версия Bestune T77 оснащается богатым оборудованием, включающим цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, бесключевой доступ, панорамную крышу, четыре подушки безопасности, климат- и круиз-контроль, а также ABS и ESP.

Можно предположить, что со временем X-Cross 5 может быть оснащен доработанным 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л. с., что позволит покупателям сэкономить на налогах. Однако первой задачей АвтоВАЗа станет замена логотипа FAW на рулевом колесе, причем Максим Соколов признал, что этот процесс займет несколько месяцев.

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Новая Lada X-Cross 5 с завода Nissan - мотор, коробка, клиренс, цена / Лада Х-Кросс 5
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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