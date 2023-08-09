Модернизированный "Москвич-6" сойдет с конвейера к концу года

3:01 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобильная индустрия с нетерпением ждет выхода на рынок лифтбека "Москвич-6". В одном из последних сообщений Максим Ликсутов, заместитель мэра столицы по вопросам транспорта, намекнул, что производство изящного "Москвича-6" может начаться уже до конца года.

Фото: архив

Официальная цена пока не разглашается, но эксперты в этой области предполагают, что новая модель может выйти на рынок по скромной цене от 2 млн. рублей.

Ожидается, что покупатели-энтузиасты смогут сесть за руль уже в начале следующего года, хотя в таксопарках и службах совместного использования автомобилей "Москвич-6" может дебютировать еще раньше.

Представление третьей модели возрожденной линейки "Москвичей"

На Евразийском таксомоторном форуме возрожденный "Москвич" был ярко освещен, и на нем появился привлекательный "номер 6". Окрашенный в яркий желтый цвет и украшенный клетчатым узором на крыше, автомобиль излучал современность и стиль.

Будучи компактным лифтбеком, "Москвич-6" конкурирует в одной лиге с Skoda Octavia, демонстрируя свое превосходство в мире компактных автомобилей. Важно отметить, что, как и его собратья, выпускаемые городским заводом, лифтбек "№6" несет эмблему JAC, хотя и имеет отличительную эмблему.

Технические характеристики и мощность под капотом

Под капотом "Москвича-6" скрывается сердце JAC A5 Plus, спроектированное Сехолом Яо. Этот замечательный седан приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, развивающим мощность 136 л. с. Силовой агрегат работает в паре с бесступенчатой трансмиссией, обеспечивая плавность и динамику движения.

Для тех, кто ищет дополнительных возможностей, предлагается модернизированная версия, оснащенная двигателем мощностью 174 л. с. и отзывчивой автоматизированной механической коробкой передач.

Тройка конфигураций, соответствующих вашему стилю

Потенциальным покупателям "Москвича-6" предлагается выбор из трех различных комплектаций: "Стандарт", "Комфорт" и "Престиж".

Лифтбек начального уровня, представляющий собой вариант "Стандарт", щедро оснащен такими удобствами, как кондиционер, 10-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы, аудиосистема с шестью динамиками и камера заднего вида. В комплектации "Комфорт" предлагается система кругового обзора, а в топовой комплектации "Престиж" — панорамный люк с электроприводом.

Для придания автомобилю индивидуальности покупатель может выбрать окраску кузова в один из пяти завораживающих оттенков: красный, белый, синий, черный или серый.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Завод «Москвич» меняет директора. Москвич 5 рассекречен, Москвич 6 выйдет летом | Новости №2568