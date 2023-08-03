Сенатор Тимченко считает, что пересаживание чиновников на российские авто должно быть постепенным

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Пересадить чиновников на российские автомобили — отличная идея, но нужно реализовывать её постепенно, по мере того, как старые машины будут приходить в негодность. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

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Ранее 3 августа Владимир Путин призвал пересадить всех российских чиновников на отечественные авто для того, чтобы был стимул развивать собственные бренды и отечественной продукции в целом.

"В этой ситуации, конечно, эффективнее доездить (на импортных автомобилях) до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально", — сказал Тимченко в разговоре с РИА Новости.

Сенатор добавил, что полностью солидарен с президентом в этом вопросе. Тимченко добавил, что Совфед использует те автомобили, которые ему предоставляют, не занимаясь закупками самостоятельно.