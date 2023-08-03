Рекордный объём импорта китайских автомобилей в Россию в июне 2023 года

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Импорт китайских автомобилей в Россию достиг исторического максимума, установив в июне рекордный показатель. По данным таможенного ведомства Китая, общая стоимость ввезенных в Россию китайских автомобилей превысила 1 млрд долл. В конкретных цифрах импорт легковых автомобилей из Китая в июне составил 1,027 млрд долларов, значительно увеличившись по сравнению с 809,4 млн долларов в мае.

Фото: https:// performancedrive .com.au/gwm-confirms-july-launch-for-haval-h6-gt-suv-in-australia-1519/

Это первый в истории случай, когда импорт легковых автомобилей из Китая в Россию превысил отметку в 1 млрд долл. и превзошел предыдущий рекорд, установленный в апреле — 976,9 млн долл.

За первое полугодие 2023 года Россия получила из Китая легковых автомобилей на общую сумму 4,6 млрд долл. Эта поразительная цифра в 6,4 раза превышает результаты за аналогичный период прошлого года. С января по июнь Китай экспортировал в Россию 325,8 тыс. легковых автомобилей, что в пять раз больше, чем за аналогичный полугодовой период прошлого года, когда этот показатель составлял всего 64,6 тыс. единиц.

Импорт запасных частей и комплектующих также продемонстрировал значительный рост, приблизившись к рекордному уровню. В июне их общая стоимость достигла 179,2 млн долларов, что лишь немного ниже показателя марта — 179,5 млн долларов.

Статистика импорта шин также демонстрирует заметный рост. В июне было импортировано шинной продукции на 156,3 млн долларов, что на 15% больше, чем в мае.

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