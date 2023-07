Илон Маск решил создать Cybertruck, потому что грузовики Ford были "скучными"

Your browser does not support the audio element.

По словам Уолтера Айзексона, биографа миллиардера Элона Маска, Маску, похоже, не очень нравятся традиционные пикапы Ford. Это пренебрежительное отношение к автомобилям породило идею Cybertruck — футуристического электрического пикапа, концепцию которого Маск разработал около шести лет назад во время встречи со своим руководителем по дизайну Францем фон Хольцхаузеном.

Во время этой встречи Маск, недовольный обычным дизайном грузовиков Ford, искал вдохновение в таких источниках, как фильмы, научная фантастика и видеоигры.

Позже Айзексон опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлены Маск и руководитель конструкторского бюро Tesla, демонстрирующий ранние идеи дизайна кибергрузовика. В своей книге Айзексон рассказал, что Маск потребовал, чтобы грузовик был полностью изготовлен из нержавеющей стали, что позволило создать уникальный и футуристический внешний вид. Свойства нержавеющей стали благоприятствуют прямым линиям и острым углам, что подтолкнуло команду дизайнеров к поиску нетрадиционных и ярких идей.

Недавно Маск прокомментировал конкурирующий продукт компании Ford — полностью электрический пикап F-150 Lightning, заявив, что это хороший автомобиль, но несколько дороговатый, особенно в условиях преобладания высоких процентных ставок. Однако Маск не единственный, кто комментирует соперничество между этими двумя автомобилями.

Cybertruck знаменует собой выход Tesla на рынок электрических пикапов, где Ford был одним из немногих автопроизводителей с EV-пикапами. В прошлом году компания Ford поставила более 13 000 электрических пикапов F-150, добившись значительного прогресса в производстве, чтобы выполнить около 200 000 резервирований. Компания Rivian, специализирующаяся на производстве пикапов с электроприводом, также является одним из участников рынка.

С 2021 года они поставили чуть более 29 000 электромобилей и могут похвастаться списком ожидания, состоящим из более чем 114 000 предварительных заказов. Несмотря на то, что Tesla занимает большую часть всего рынка электромобилей в США, рынок пикапов остается одним из самых прибыльных сегментов в стране.

Tesla Cybertruck is Here! First Look at Production Model and Windshield Wiper!