Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
BMW еще не решила, будут ли следующие модели M3 и M4 электрическими
Маск готов к снижению цен, поскольку Tesla делает ставку на самодвижущееся будущее
В Нижневартовске спустя пол года осудили мужчину, оскорбившего священников
Турпром: согласно отчёту Евростата, пятая часть немцев не может позволить себе отпуск
Shot: подросток убил друга в парке на юге Москвы во время батла
Pravda.Ru приносит извинения политологу Неменскому
Фитнес-тренер Бурмастер рассказывает, как избавиться от веса без тренировок
АвтоВАЗ отзывает почти 80 000 автомобилей Lada
Преодоление дефицита автозапчастей в России

Илон Маск решил создать Cybertruck, потому что грузовики Ford были "скучными"

3:23
Авто

По словам Уолтера Айзексона, биографа миллиардера Элона Маска, Маску, похоже, не очень нравятся традиционные пикапы Ford. Это пренебрежительное отношение к автомобилям породило идею Cybertruck — футуристического электрического пикапа, концепцию которого Маск разработал около шести лет назад во время встречи со своим руководителем по дизайну Францем фон Хольцхаузеном.

Илон Маск решил создать Cybertruck, потому что грузовики Ford были "скучными"
Фото: beforeitsnews. com/motor-junkies/2021/10/tesla-cybertruck-in-matte-black-looks-stunning-and-daunting-at-the-same-time-2598106.html

Во время этой встречи Маск, недовольный обычным дизайном грузовиков Ford, искал вдохновение в таких источниках, как фильмы, научная фантастика и видеоигры.

Он был полон решимости создать нечто инновационное и передовое. Несмотря на противодействие со стороны команды, Маск сохранил решимость и заявил: "Мы сделаем это. Мы сделаем это".

Позже Айзексон опубликовал в Twitter снимок, на котором запечатлены Маск и руководитель конструкторского бюро Tesla, демонстрирующий ранние идеи дизайна кибергрузовика. В своей книге Айзексон рассказал, что Маск потребовал, чтобы грузовик был полностью изготовлен из нержавеющей стали, что позволило создать уникальный и футуристический внешний вид. Свойства нержавеющей стали благоприятствуют прямым линиям и острым углам, что подтолкнуло команду дизайнеров к поиску нетрадиционных и ярких идей.

На прошлой неделе компания Tesla объявила о завершении строительства первого серийного кибергрузовика на техасском заводе Gigafactory. Этот проект, представленный Маском около четырех лет назад, в течение последних двух лет несколько раз откладывался.

Недавно Маск прокомментировал конкурирующий продукт компании Ford — полностью электрический пикап F-150 Lightning, заявив, что это хороший автомобиль, но несколько дороговатый, особенно в условиях преобладания высоких процентных ставок. Однако Маск не единственный, кто комментирует соперничество между этими двумя автомобилями.

Генеральный директор Ford Джим Фарли тонко подшутил над Cybertruck, назвав его автомобилем "для людей из Силиконовой долины".

Cybertruck знаменует собой выход Tesla на рынок электрических пикапов, где Ford был одним из немногих автопроизводителей с EV-пикапами. В прошлом году компания Ford поставила более 13 000 электрических пикапов F-150, добившись значительного прогресса в производстве, чтобы выполнить около 200 000 резервирований. Компания Rivian, специализирующаяся на производстве пикапов с электроприводом, также является одним из участников рынка.

С 2021 года они поставили чуть более 29 000 электромобилей и могут похвастаться списком ожидания, состоящим из более чем 114 000 предварительных заказов. Несмотря на то, что Tesla занимает большую часть всего рынка электромобилей в США, рынок пикапов остается одним из самых прибыльных сегментов в стране.

Маск подтвердил, что Tesla планирует начать поставки Cybertruck в течение года. Однако компания пока не раскрывает информацию о ценах на этот долгожданный автомобиль.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Tesla Cybertruck is Here! First Look at Production Model and Windshield Wiper!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев США действительно могут выйти из НАТО? Отвечает политолог Петр Ермилин В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Последние материалы
Shot: подросток убил друга в парке на юге Москвы во время батла
Pravda.Ru приносит извинения политологу Неменскому
Фитнес-тренер Бурмастер рассказывает, как избавиться от веса без тренировок
АвтоВАЗ отзывает почти 80 000 автомобилей Lada
Преодоление дефицита автозапчастей в России
Обучение школьников безопасной езде на электросамокатах
Зухра Павлова: чем реже пить кофе, тем сильнее будет его бодрящий эффект
Как своими силами сделать подсветку любой клавиши машины за копейки
Зачем профессиональные водители сыпят соду в антифриз
4 способа разобраться с болезнями растений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников