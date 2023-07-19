УАЗ "Патриот" получит дизельный двигатель и автоматическую коробку передач: новые подробности

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УАЗ подтвердил готовящуюся к выпуску новую версию своего внедорожника "Патриот", оснащенную мощным дизельным двигателем. По словам представителя Ульяновского автомобильного завода, дизельный вариант должен появиться на рынке в следующем году.

Фото: foto.carexpert. ru/catalog/uaz/pickup/foto21.htm

Дизельный силовой агрегат

В настоящее время УАЗ проводит всесторонние испытания дизельной версии "Патриота". Двигатель имеет объем 2 литра и работает в паре с механической коробкой передач. Позднее ожидается появление автоматической коробки передач, что повысит удобство эксплуатации.

Усилия по локализации и китайский двигатель

К 2024 году УАЗ планирует начать выпуск модели "Патриот" с двигателем китайского производства, локализованным в России. Этот двигатель, 2,0-литровый дизельный двигатель JAC, производится на бывшем заводе двигателей Ford в Елабуге, который в настоящее время принадлежит компании Sollers.

Примечательно, что производственные линии на этом предприятии высокоавтоматизированы, уровень автоматизации составляет 95%, что позволяет выпускать 50 тыс. двигателей в год.

Мощный и экологичный

Двухлитровый дизельный силовой агрегат "Патриота" соответствует экологическому стандарту Евро-6. Его мощность составляет 130 л. с., а крутящий момент — 288 Ньютон-метров. Этот двигатель будет работать в паре с механической коробкой передач на модели УАЗ, а также будет устанавливаться на Sollers Argo, производство которого планируется начать в Ульяновске летом этого года.

Автоматическая коробка передач

Появилась дополнительная информация об автоматической коробке передач для "Патриота", согласно которой она станет доступна в 2025 году. Эта функция обеспечит покупателям более удобное и легкое управление автомобилем, что повысит его общую привлекательность.

Инвестиции и модернизация

Реконструкция завода двигателей в Елабуге предполагает инвестиции в размере 2,2 млрд. рублей. Эти средства будут направлены на приобретение нового оборудования для цеха сборки двигателей, испытательного участка, линии обработки головки блока цилиндров и производства коленчатых валов.

Кроме того, часть средств "Соллерс" планирует вложить в оснастку для литья головок цилиндров и коленчатых валов, а также в разработку и изготовление новых технологических приспособлений и модернизацию существующего программного обеспечения.

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УАЗ Патриот с новым заводским Дизелем | UAZ Patriot с дизельным двигателем