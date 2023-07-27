Как избежать загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В качестве общей рекомендации рекомендуется заменять ремень ГРМ после пробега 60 000 км. Однако проблемы могут возникнуть и гораздо раньше. Например, заклинивший водяной насос может привести к катастрофическому отказу двигателя даже при пробеге 40 000 км, что создает проблему для владельцев наших автомобилей из-за низкого качества водяного насоса.

Фото: www.sunautoservice. com/about-us/shop-talk/how-does-my-cars-timing-belt-work/

В большинстве случаев обрыв ремня ГРМ приводит к столкновению клапанов с поршнями. В результате удара клапаны гнутся, что приводит к необходимости капитального ремонта двигателя, который может существенно ударить по бюджету.

Опытные водители, столкнувшиеся с обрывом ремня ГРМ, нашли решение проблемы. Они обращаются к специалистам сервисных центров, которые выполняют так называемую насечку на поршнях. Эти специалисты создают на поверхности поршня специальные канавки, которые предохраняют его от столкновений в случае повторного обрыва ремня ГРМ.

Другой вариант — использовать поршни, уже имеющие такие насечки. Производители знают об этой проблеме и вносят соответствующие усовершенствования в свою продукцию.

Нельзя обойти вниманием и традиционный метод, который особенно подходит для двигателей без турбонаддува. Если под головку блока цилиндров поставить несколько прокладок, например, две стандартные со стальной прокладкой между ними, то риск столкновения клапана и поршня практически исключается за счет увеличения зазора между ними.

В прошлом такие "многослойные" прокладки часто продавались на автомобильных рынках, но производители не одобряли их, поскольку они имеют свои недостатки. Со временем такие прокладки могут сжиматься, что требует повторной регулировки головки блока цилиндров, или же прокладки могут выйти из строя. Важно учитывать, что увеличение зазора между клапанами и поршнями может привести к снижению мощности двигателя. Зато можно не беспокоиться о выходе из строя ремня ГРМ.

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ЗАГИБАЕТ ЛИ НА ХОВЕРЕ КЛАПАНА ПРИ ОБРЫВЕ РЕМНЯ ГРМ