Таксисты не хотят закупать отечественные автомобили по причине их невысокой надёжности

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Российские таксисты столкнулись с новой проблемой — их пытаются силой заставить закупать машины отечественного производства, однако они выступают против такого решения, пишет newizv.ru.

Фото: http://content.onliner.by/

После массового ухода из России популярных западных брендов авто, таксопарки в РФ начали активно закупать машины китайского производства — JAC, Chery и Geely, игнорируя отечественные "Москвичи", "Весты" и "Гранты", которые стоят дешевле, однако чаще выходят из строя.

На фоне тотальной нехватки средств (более чем у 44% таксопарков нет денег на покупку новых авто), подавляющее большинство тех, кто всё-таки может это себе позволить, неизменно выбирают машины китайских производителей.

"Такой выбор сделан даже при условии, что иностранные автомобили дороже отечественных. И можно предположить, что если бизнес осознанно делает такой выбор, значит не все в порядке с эксплуатационными характеристиками отечественных машин", — сообщили в общественном совете.

Однако многие таксисты выразили готовность к покупке отечественных автомобилей, если им будут предложены льготные условия и субсидии. При этом 24% таксопарков не желают видеть в своём автопарке машины российских производителей даже на таких условиях.

По мнению председателя общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, заставлять таксистов приобретать отечественные авто можно будет через пять-семь лет, дав время отрасли такси восстановиться после кризиса, и параллельно наладить в РФ производство безопасных и комфортных автомобилей.