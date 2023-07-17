Китайские автомобили занимают более 40% российского рынка

Китайские автомобили заняли более 40% российского автомобильного рынка. По данным Ассоциации российских автомобильных дилеров (РАДА), в настоящее время в России работают более 20 китайских автомобильных брендов, занимающих значительную долю рынка. Такой резкий рост китайских автомобильных брендов произошел всего за несколько месяцев: летом на российский рынок вышли три новых бренда — IXEN, Baic и Jetour. Кроме того, по параллельным каналам ввозятся модели BYD, Brilliance и Zotye.
Ранее, в апреле, на российском рынке присутствовало около 15 китайских автомобильных марок. Однако теперь, как отмечают в RADA, их число превысило 20. Кроме того, "Открытие Авто" предоставило более точные данные, заявив, что официально в стране присутствует 19 китайских автомобильных марок, а еще 10 марок ввозят автомобили по параллельным каналам.
В первой половине этого года на российский рынок вышло несколько новых китайских автомобильных брендов, в том числе BAIC, Hongqi, Jetour (работает в России независимо от Chery), Livan (принадлежит Geely), SWM, Kaiyi, Tank (дочерняя компания Great Wall, наряду с Haval).
Среди новичков наиболее успешным оказался запуск Tank, который продал 2 200 автомобилей менее чем за три месяца. Что касается компаний, не имеющих официального представительства, то исключительные результаты по продажам показали Li Xiang и BYD.
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