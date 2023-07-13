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Влияние отмены штрафов за необозначенные дорожные камеры в России

2:38
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Предложение об отмене штрафов за немаркированные дорожные камеры вызвало бурную дискуссию в России. С осени 2024 года водители получат возможность обжаловать штрафы, наложенные устройствами, не имеющими предупреждающих знаков. В настоящее время не все передвижные камеры имеют соответствующую маркировку, в результате чего водители несут ответственность за нарушения, о которых они могут не знать. Для решения этой проблемы фракция "Новые люди" предлагает законодательно обязать устанавливать предупреждающие знаки перед каждым передвижным комплексом.

Влияние отмены штрафов за необозначенные дорожные камеры в России
Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Недостаточное количество знаков для передвижных камер

Депутат Антон Ткачев из фракции "Новые люди" обратил внимание на несоответствие маркировки стационарных и передвижных камер. Если перед стационарными устройствами устанавливаются белые таблички с изображением камеры, то для передвижных устройств такая практика не соблюдается.

Соответствие действующим правилам

С 2021 г. в соответствии с Правилами дорожного движения (ПДД) РФ обязательной является маркировка камер наблюдения. В сельской местности знак должен располагаться на расстоянии 150-300 м от устройства, а в городах — на въезде в город. Несмотря на эти требования, в Москве, например, на въездах в город установлено всего 50 знаков вместо требуемых 700, что формально соответствует нормативным требованиям. Однако в различных регионах страны по-прежнему можно встретить передвижные камеры без опознавательных знаков.

Предлагаемое решение: Обязательные предупреждающие знаки

Для снижения штрафов за немаркированные камеры фракция "Новые люди" предлагает внести поправку, обязывающую устанавливать перед всеми передвижными камерами знак 6.22, обозначающий "Фотовидеосъемка". Кроме того, если предупреждающий знак отсутствует, то соответствующий штраф должен быть аннулирован.

Значение применения камер фиксации нарушений правил дорожного движения

Большинство нарушений правил дорожного движения в России выявляется и наказывается на основании данных, полученных с помощью камер. С каждым годом количество таких устройств увеличивается, и число правонарушений растет. По данным на май, на всей дорожной сети страны установлено около 23 800 устройств фотовидеофиксации.

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Дорожные камеры Москвы и Московской области - Как не попасть в столице на деньги
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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